توبا بويوكستون ترفض التعرّي رغم العروض المغرية

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة التركية توبا بويوكستون انها تلقّت عرضا تمثيليا تظهر فيه بمشاهد تعر، الا انها رفضته رغم المبلغ الضخم الذي كانت ستتقاضاه.
وأضافت توبا ان هذه المشاهد تشعرها بالإشمئزاز ولا تحب ان يشاهدها الجمهور كذلك، متسائلة: “الا تخجل من تظهر عارية في الأعمال التمثيلية؟”.
وكانت قد افادت وسائل اعلامية عالمية مؤخرا ان توبا بويوكستون ستخوض بطولة مسلسل جديد مقتبس عن رواية “فتاة النافذة”، على ان يعرض لاحقا على احدى منصات الانترنت، كما انه لم يحدد بعد موعد تصوير العمل.
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