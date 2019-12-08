عابد فهد وزينة يازجي يحتفلان بعيد زواجهما – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي بعيد زواجهما الـ 17 في أجواء فنية موسيقية بامتياز.

وصادف أنهما احتفلا بهذه الذكرى السعيدة خلال حضورهما مهرجان الأفلام القصيرة في دبي على موسيقى الموزع الموسيقي اللبناني ميشال فاضل الذي أحيا المهرجان.

ونشر عابد فهد صورًا مع زوجته، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “حب واخلاص واحترام ونجاح. زينة وليونا وتيم ونشكر الله”.

من جانبها نشرت زينة يازجي أيضًا الصور وكتبت: “صاروا 17 سنة… دايما ودوما بحبك… وعيدا كمان ضلك عيد يا عابد، بالإذن من فيروز كل سنة بكون احتفالنا مهرجان، هي السنة صادف مع مهرجان الأفلام القصيرة الذي أقيم بالجامعة الأميركية بدبي، وعلت موسيقى ميشال فاضل الرائعة لتملأ الأجواء فرحاً وفناً وقلوبنا حباً”.

من جهة أخرى، يستكمل “فهد” تصوير مسلسل “هَوَسْ” حيث يلعب شخصية طبيب تجميل، اخراج محمد لطفي، كتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.