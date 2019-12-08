سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة وبقي متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، في حين هيمن سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع على العملة الخضراء في معظم البنوك.

وارتفع سعر الدولار في مصر خلال الأسبوع الماضي بنحو قرش واحد، لكنه كان قد انخفض مقابل الجنيه المصري، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 13 قرشا كاملة، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 4 قروش أخرى.

والأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطاته الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.24% (108 ملايين دولار) إلى 45.354 مليار دولار مقابل 45.246 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

وسجلت شاشات البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، أقل سعر للدولار عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

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وتكرر السعر نفسه على شاشات 4 بنوك أخرى؛ هي مصر والعربي الأفريقي والبنك الأهلي اليوناني والإسكندرية.

وهيمن سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع على الدولار في 9 بنوك؛ هي البركة وقناة السويس والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وعودة والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وكريدي أجريكول ومصر إيران.

وسجل الدولار سعرا رابعا مختلفا لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) وبنك بلوم عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وبهذا تصبح هناك 4 أسعار مختلفة للدولار في مصر ويتراوح الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 3 قروش في الشراء والبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.79 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 21.04 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.66 جنيه للشراء مقابل 53.25 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.