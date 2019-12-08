عراكٌ دموي في حفل فارس كرم بأستراليا









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لشجارٍ عنيف وقع أثناء حفل الفنان اللبناني فارس كرم، في مدينة ملبورن الأسترالية. حيث قام شخص بسحب سكين مطبخ كبير وطعن عددا من الأشخاص. وذلك بعيد طرد شبان من هذا الحفل ومنعهم من الدخول إلى مركز "لا ميراج" للاستقبال والمؤتمرات حيث وقع عراكا دموياً، بحسب توصيف "Daily mail" البريطانية.



وهو ما ظهر من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت من الحفل التي تُظهر قيام أحد أفراد المجموعة بطعن كل من يواجهه بالسكين، بينما قام الآخرون بضرب الأشخاص على رأسهم بأداة معدنية ثقيلة، وسددوا لهم الضربات، لتنتهي الليلة بإصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بحالاتٍ حرجة. علماً أن الشرطة الأسترالية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات طرد المجموعة وعودتها للهجوم.

هذا وأحيا كرم حفلاً حاشداً في ملبورن بعد انتهاء العراك. حث دخل بترحاب كبير إلى الصالة بحسب الفيديوهات المتداولة من الحفل.



يُذكر أنه أحيا قبلها حفلاً في العاصمة الاسترالية سيدني

