شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من فيلم Frozen يواصل تحقيق إيرادات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen تحقيق الإيرادات العالية، وذلك بعد 3 أسابيع من طرحه حول العالم، حيث طرح يوم 22 نوفمبر الماضى، ووصلت إيراداته إلى 763 مليون و 977 ألف دولار.

وأنقسمت إيرادات الفيلم 310 مليون و 761 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 453 مليون و 215 ألف دولار حول العالم، وكانت قد وصلت تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم إلى 75 مليون دولار أمريكى.

كما حقق استطاع الجزء الثانى من فيلم Frozen، من تحقيق إيرادات وصلت إلى 130 مليون دولار أمريكى، وذلك في نهاية الأسبوع الافتتاحية بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors»و«Annie Awards».