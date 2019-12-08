شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البروفيسور.. تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت الصفحة الرسمية للشبكة الأمريكية نتفليكس، مفاجأة من العيار الثقيل، لعشاقها من مختلف أنحاء العالم، بعدما تم إزاحة الستار عن توقيت عرض الموسم الجديد من المسلسل الإسبانى الشهير la casa de papel، والمقرر له في 3 إبريل المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية، تيزر للموسم الجديد يضم كل أعضاء فريق البروفيسور، وكتبت تعليقاً: "البروفيسور قال كلمته، راجع فى 3 أبريل 2020".

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ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".