شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تروج لحفلها بليلة رأس السنة الميلادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل كبير فى يوم رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر، فى رأس الخيمة الإماراتية.

وتروج نجوى كرم، لحفلها الضخم فى مركز الحمرا العالمى للمعارض والمؤتمرات، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، وقالت عبر تويتر :"احتفلوا بـ ليلة رأس السنة مع شمس الغنية نجوى كرم في إمارة رأس الخيمة، الثلاثاء ٣١ ديسمبر/ك١ في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات".

وتألقت نجوى كرم، فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، أول نوفمبر الماضى والتى رعته الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وحملت شعار "ليلة بيروت"، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين.