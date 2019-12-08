شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحيى حفل رأس السنة فى القطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل رأس السنة بمنطقة القطامية يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد.

وكان الكينج محمد منير تألق فى آخر فى حفل غنائى له بمدينة الشروق، والذى حضره الآلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضر عدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغانى بدون الكرسى.

وقدم منير لمحبيه خلال الحفل 14 أغنية، افتتحها بأغنية "هيلا هيلا"، وقدم بعدها أغانى "على صوتك، الرزق على الله، يا ليلة عودي تاني، الجيرة والعشرة، هيه هيه"، كما غنى الكينج "قلبى مساكن شعبية، أهل أول، بره الشبابيك، الكون كله بيدور، الليلة يا سمرة، غريبة، شبابيك"، واختتم الحفل بأغنية "أشكى لمين".