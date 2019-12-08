شكرا لقرائتكم خبر عن "إسعاف يونس" أولى بطولات محمد انور الدرامية خارج موسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محمد أنور حالياً من اجل لعب أولي بطولاته الدرامية المنفردة، وذلك من خلال مسلسل باسم "إسعاف يونس" تعاقد عليه مؤخراً مع شركة سينرجي، ومن المفترض أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "إسعاف يونس" من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم، وإخراج معتز التوني، وقد أكد محمد أنور لليوم السابع أن المسلسل سيتم عرضه خارج موسم دراما رمضان، حين صرح بقوله : "نستعد حالياً من أجل تصوير العمل، الذي استقررنا علي أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني بالإتفاق مع الشركة المنتجة".

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جدير بالذكر أن محمد أنور شارك خلال موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفي خاطر، كما شارك خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والعملين من انتاج شركة سينرجى.