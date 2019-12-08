شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم الراب Juice Wrld أثر لأزمة قلبية فى مطار شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل نجم الراب الأمريكى Juice Wrld، فى مطار ميدواى بمدينة شيكاغو الأمريكية، بعد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة داخل المطار قبل استقلاله لطائرة.

وبحسب مجلة TMZ فأن نجم الراب صاحب الـ 21 عامًا، توفى داخل المطار بشكل مفاجئ، بعد احتفاله الأسبوع الماضى بعيد ميلاده وسط عدد من اصدقائه.

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Juice Wrld يدعى جراد أنتونتى هينجينز، وهو من مواليد عام 2 ديسمبر عام 1998، ويمتلك شعبية كبيرة منذ عرض أغنيته Lucid Dreams التى انضمن لقائمة أفضل 100 أغنية وحصدت المركز الثانى فى فترة قصيرة جدًا من عرضها.