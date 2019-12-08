شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تبدأ تصوير مسلسلها "الست أمينة" وخالد زكى يشاركها البطولة والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ماجدة زكى، كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.
ويٌعد المخرج الكبيرمجدى أبو عميرة أحد أعمدة الدراما التليفزيونية، حيث قدم العديد من المسلسلات التى جعلت الدراما المصرية تتخطى الحدود العربية وتعيش فى وجدان الجمهور، منها مسلسلات "المال والبنون" و"ذئاب الجبل"و"الضوء الشارد"و"الحقيقة والسراب"، مرورًا بمسلسلات "قلب ميت"و"بره الدنيا"و"الصفعة" و"القاصرات" وغيرها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى .
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