فيديو وصور.. ريتا أورا تظهر بحذاء من Saint Laurent بـ 6855 جنيه استرليني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ريتا أورا هى واحدة من أكثر المطربات التى تركز على اختيار الأزياء التى تضعها محط تركيز لجمهورها من المعنيين بالأزياء والموضة. بدت ريتا أورا البالغة من العمر (29 عاما) مذهلة أمس خلال حفلها على المسرح فى كابيتال جينجل بيل بول فى 02 أرينا بلندن. وظهرت ريتا أورا مرتدية ملابس ذات تصميم مثير باللون الأبيض مزين بالكريستال، إضافة إلى معطف طويل من الريش، وهو ما زاد من جاذبية إطلالتها ورقيها، كما اختارت ريتا أن تظهر بحذاء ذو تصميم مذهل حمل توقيع دار أزياء " Saint Laurent "، ووصل سعره إلى 6855 جنيه استرلينى. Advertisements

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