شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الفريق بـ9 جوائز.. كاتي بيري تغضب جمهور BTS.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية كاتي بيري الجدل فى KIIS FM Jingle Ball لعام 2019، وذلك بسبب مزحة أطلقتها حول فريق BTS والكوري الشهير حيث قالت إن معظم الجمهور من الأطفال وهو ما أزعج عشاقي ومحبي الفريق، ووجدها البعض أن ما قالته النجمة الشهيرة ما هو إلا "نكتة مسيئة" لفريق مهم على الساحة استطاع أن يحقق شعبية جارفة حول العالم في وقت قياسي.

فبعد تقديم فريق BTS الاستعراض على المسرح في the Jingle Ball ، جاء دور بيري لتقدم استعراضاتها الغنائية الراقصة، فقررت أن تمزح مع الجمهور مؤكده ان موعد خلودهم للنوم قد فات وهو ما أثار الجدل وأكدوا أن كاتي تسخر من جمهور كامل .

يذكر أن فريق BTS المكون من 7 أعضاء فاز مؤخرًا بـ 9 جوائز Mnet Asian Music Awards لعام 2019 وهم أفضل نجم للعام وأفضل البوم غنائي وأفضل أغنية للعام و جائزة "Worldwide Icon of the Year"، كذلك نال الفريق جائزة أفضل فريق غنائي رجالي و أفضل فيديو كليب للعام، أيضًا نال الفريق جائزة "Qoo10 Favorite Male Artist " و"Best Dance Performance Male Group" و" Worldwide Fans’ Choice Top 1".