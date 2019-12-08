شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبير صبرى تبدأ تصوير مشاهدها فى فيلم "2 طلعت حرب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة عبير صبرى، تصوير أولى مشاهدها فى فيلم "2 طلعت حرب " اليوم الأحد فى ديكور بمنطقة وسط البلد، والذي تدور أحداثه في ستينات القرن الماضي، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات، ومعظم أحداث العمل تدور في ديكور ثابت داخل إحدى الشقق بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد.





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ويشارك فى بطولة "2 طلعت حرب" كل من الفنان أحمد وفيق والفنان حسين فهمى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

ومن ناحية أخرى تواصل عبير صبرى تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" فى الديكور الخاص بها مع الفنان محمد رجب، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك فيه مجموعة من النجوم وهم: دينا فؤاد، هبة مجدى محمود حجازى، رندا البحيرى، أشرف زكى هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين الشباب.