صور.. ياسمين رئيس في كواليس "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، في كواليس فيلمها السينمائي الجديد "لص بغداد"، المقرر طرحه في يناير المقبل بدور العرض السينمائي.

ونشرت "رئيس" صورًا من كواليس التصوير عبر حسابها على موقع تويتر، وعلقت: "من فيلم لص بغداد، يناير 2020 في جميع سينمات مصر والوطن العربي، يارب تحبوا الفيلم".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن.

وتدور أحداثه حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.