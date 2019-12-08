وفاة نجم الراب الأمريكي جوس ورلد عن 21 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا اليوم، مطرب الراب الأمريكي جوس ورلد، عن عمر يناهز 21 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية في مطار شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت مواقع عالمية أن أسباب الوفاة لم تتحدد بعد، خاصة أن المطرب كان يعاني من نزيف من فمه عند وصول الإسعاف للمطار.
وكان المطرب الشاب قد احتفل بعيد ميلاده الأسبوع الماضي، وهو من مواليد 2 ديسمبر 1998، وقد اكتسب شهرة عالمية العام الماضي، بعد إصداره لأغنية Lucid Dreams..
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