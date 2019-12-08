"فرحونا يا ولاد".. صلاح عبد الله يساند المصري وبيراميدز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبد الله، على مساندة فريقي المصري وبيراميدز في مشوارهم بالكونفدرالية.

وكتب عبر حسابه الرسمي على"تويتر": "أطيب الأماني القلبية للمصري وبيراميدز في الكونفدرالية، شدوا حيلكم وفرحونا ياولاد".

يذكر أن المصري يواجه حاليا إينوجو رينجرز النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية والتي تقام في استاد الإسكندرية، وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين دون مقابل.

فيما سيواجه فريق بيراميدز، نظيره الموريتاني نواذيبو إف سي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

