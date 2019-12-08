تعرف على عدد مشاهدي "The Irishman" على نتفليكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

اجتذب فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد The Irishman، الذي تدور أحداثه في عالم العصابات نحو 17.1 مليون مشاهد أمريكي، في أول خمسة أيام من عرضه على شبكة "نتفليكس"، وذلك وفقًا لبيانات شركة "نيلسن" للأبحاث التسويقية.

ووفق "رويترز"، فإن الفيلم الذي تكلف نحو 160 مليون دولار، يتوقع أن يكون منافسًا رئيسيًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي لم تفز "نتفليكس" به سابقًا.

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وعلى سبيل المقارنة، حظي فيلم التشويق "Bird Box" الذي أنتجته نتفليكس ديسمبر الماضي، وأسندت بطولته إلى النجمة ساندرا بولوك، على نحو 26 مليون مشاهدة في الولايات المتحدة، في أول سبعة أيام من عرضه، وفقًا لـ"نيلسن". وقالت نتفليكس حينها إن 45 مليون شخص على مستوى العالم شاهدوا الفيلم، في الفترة نفسها.

ولا تنشر نتفليكس بيانات المشاهدة بصورة منتظمة، وامتنعت عن التعقيب على تقديرات نيلسن بشأن "The Irishman".

الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو. ومن المتوقع أن يحفظ مكانًا لنفسه ضمن ترشيحات جوائز "جولدن جلوب" التي ستعلن في مدينة لوس أنجلوس غدًا الإثنين.