لقاء سويدان تهنئ إدوارد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هنأت الفنانة لقاء سويدان، صديقها الفنان إدوارد، بعيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "عيد ميلاد سعيد صديقي العزيز اللذيذ إدوارد، ربنا يجعلها سنة كلها سعادة وأفلام ومسلسلات".
إدوارد من مواليد 7 ديسمبر 1973، واحتفل أمس بعيد ميلاده الـ 46، ودخل الفن من بوابة الغناء، حتى شارك في عدد كبير من الأعمال بالسينما والتليفزيون، غلب عليها الطابع الكوميدي.
ويشارك إدوارد في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، وآخرون.
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