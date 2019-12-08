سوزان نجم الدين تسافر السويد لتصوير "ليالي الشمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت النجمة السورية سوزان نجم الدين، إنها تعكف حاليا على قراءة أكثر من عمل فني، حتى تستقر على عمل تشارك به في دراما رمضان 2020.

وأكدت "نجم الدين" في تصريح خاص لمصراوي، أنها تسافر السويد خلال أيام، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ليالي الشمال"، الذي يتحدث عن معاناة اللاجئين، ويشارك به عدد كبير من نجوم سوريا.

وكانت سوزان نجم الدين، قد شاركت في بطولة مسلسل "ابن اصول"، الذي عرض في رمضان الماضي، والمسلسل بطولة حمادة هلال، محمد نجاتي، فراس سعيد، أيتن عامر، حمزة العيلي، كرين أبو زيد، ومن إخراج محمد بكير.