نسرين أمين ترد على محمد سامي: تاريخي نظيف ونجحت بدون واسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة نسرين أمين على تصريحات المخرج محمد سامي، والتي أعاد فيها الحديث عن خلاف قديم بينهما، وقع أثناء تصوير مسلسل "الأسطورة".

وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

Advertisements

سامي قال في تصريحات صحفية مؤخًرا، إن نسرين تشعر بالغيرة من زوجته الفنانة مي عمر، وكانت السبب الرئيسي في المشكلة التي اشتعلت بينه وبين الفنانة ياسمين صبري، وهي إحدى المشاركات في بطولة "الأسطورة"، مؤكدًا أن الأولى اتهمته كذبًا بحذف مشاهدها، ووصفها بأنها ممثلة درجة خمسة.

وكانت نسرين أمين كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تم حذف مشاهدها بسبب الفنانة مي عمر، وكتبت وقتها: "لو كنت أعلم أن مسلسل (الأسطورة) بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت، إنها الكوسة في أوضح صورها".