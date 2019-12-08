مدحت العدل يهنئ شريهان بعيد ميلادها: "مفيش أجمل منك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هنأ الكاتب مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، النجمة شريهان التي احتفلت منذ يومين بعيد ميلادها.
وعلق: "إلى ست الكل المبدعة، والأيقونة في عيد ميلادها، كل سنة وإنتِ شريهان، عشان مفيش أجمل منك خلقا وفنا وإنسانيا وإحساسا".
شريهان مواليد 6 ديسمبر 1964، بدأت حياتها الفنية من خلال برامج التليفزيون المصري وهي ابنة الرابعة من عمرها، وقدمت خلال مشوارها الفني عددا كبيرا من الأعمال الهامة في السينما والمسرح والتليفزيون، كما تعتبر من أهم النجمات اللاتي قدمن "فوازير رمضان".
ومن أبرز أعمالها الفنية "عرق البلح"، "الطوق والإسورة"، "شارع محمد علي"، "سك على بناتك"، "علشان خاطر عيونك"، "كريستال"، وغيرها.
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