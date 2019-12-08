راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته بهذه الصور

شاركت الفنانة راندا البحيري الطفل ياسين أمير فرحته العارمة بمجموعة من الصور الخاصة بعد حصوله على جائزة تكريم خاصة من مهرجان "نجم العرب" عن دور البطولة الذي شارك فيهافي مسلسل "زي الشمس" في موسم رمضان الماضي والذي تألق بدوره في المسلسل ولفت الأنظار بقوة مع الجمهور والنقاد وكان محط أنظار الجميع في هذا الدور الاستثنائي.
مسلسل "زي الشمس " بطولة دينا الشربيني واحمد صلاح السعدني وريهام عبدالغفور وعمر السعيد واحمد مالك مريم الخشت وإخراج سامح عبدالعزيز.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري، مسلسل "للحب فرصة أخيرة " الذي اتعرض في عام 2018.
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