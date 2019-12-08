توفى الفنان العالمي جوس ورلد عن عمر يناهز الـ 21 عامًا، وذلك بعد تعرضه من نوبة قلبية، في مطار شيكاجو، بالولايات المتحدة الأمريكية.
الصورة الأخيرة لجورس ورلد قبل وفاته
وكان الفنان جوس ينزف بغزارة من فمه عندما وصل المسعفون إليه، حتي أعلنوا وفاتهعندما وصل إلى المستشفى، ولم يحدد سبب الوفاة بعد، ومن المقرر أن يتم تحديد سبب الوفاة عند تشريح الجثة.
يذكر أن الفنان العالمي جوس ورلد طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان Death Race for Love، ويضم الألبوم على 22 أغنية، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا، ولقى رواجًا عالميًا وخاصة عند محبي موسيقى الراب.
جدير بالذكر أن جوس طرح أولى ألبوماته في عام 2018، بعنوان Goodbye & Good Riddance، وكان ذلك الألبوم بداية شهرته، إلا أن وفاته حرمه من استكمال مسيرته الفنية، والتي لاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفا ة جوس ورلد عن عمر يناهز الـ 21 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.