أحمد جمال يفقد السيطرة علي سيارته أثناء تصوير كليب "قصاد عيوني"

كاد أن يتعرض النجم أحمد جمال لحادث بسيارة أثناء تصوير فيديو كليب "قصاد عيوني" في اليونان.
القصة بدأت عند مشهد قيادة جمال للسيارة وبجوارة الموديل، حيث فوجئ بأن السيارة "مانيوال" وليست "أوتوماتيك" وهو لا يجيدالقيادة المانيوال، فطلب جمال تغيير السيارة إلا أن الوقت قد تأخر على التصوير.
وقام أحمد جمال بعمل بروفة للمشهد وأثناء ذلك فقد السيطرة على السيارة وكاديصطدم بشجرة، وأصيبت الموديل بحالة من الفزع حتى تمكن جمال من السيطرة وضغط بشدة على الفرامل لتقف السيارة.
عقب ذلك قام مدير الإنتاج بعمل شرح مبسط لــ "أحمد جمال" لكيفية التعامل مع السيارة "المانيوال" وبعد 10 دقائق فقط تمكن من قيادة السيارة وتصوير المشهد ببراعة.
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