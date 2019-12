الجمهور يحسم نتيجة الموسم الخامس من The Voice

اقترب موعد حسم النتائج، وبات الإعلان عن اسم الفائز وشيكا، وسيكون القرار اعتبارا من الآن في يد الجمهور وحده، هو الذي يحدد من يتنافس على اللقب بين اثنين من المشتركين من كل فريق.

تحديات حاسمة شهدها العرض النهائي الرابع من الموسم الخامس من البرنامج العالمي "The Voice" بصيغته العربية على "MBC مصر"، وبذلك سيعطي الجمهور صوته اعتباراً من الأسبوع المقبل للمشترك الأفضل برأيه وينقله من مرحلة نصف النهائيات حيث سيتنافس 8 مشتركين في الأسبوع المقبل، إلى العرض النهائي حيث سيتنافس 4 فقط في العرض الختامي.

وكان العرض النهائي الرابع انطلق بـ 12 مشتركاً، وصل عددهم إلى 8 في نهاية الحلقة. أما المتأهلون الثمانية إلى المرحلة المقبلة فهم: مهدي عياشي وميشال شلهوب من فريق راغب، يمان الحاج وفهد مفتخر من فريق حماقي، سندي لطي ورضوان الأسمر من فريق سميرة، رباب ناجد وإيمان عبد الغني من فريق أحلام.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

كشف ياسر السقاف وناردين فرج في بداية الحلقة، أن النجوم- المدربين الأربعة سيختارون للمرة الأخيرة الأصوات التي ينقلونها معهم إلى العرض نصف النهائي في هذه الحلقة، وبعدها يعود القرار في اختيار الفائز باللقب إلى تصويت الجمهور. وكان العرض النهائي الرابع قد انطلق

مع فريق سميرة وتحديداً مع سندي لطي في أغنية "كدابين" لشيرين. وعلّقت سميرة بالقول أن سندي أثبتت أنها مطربة متمكنة متوقعة أن يكون لها مكانة مهمة في المستقبل. وغنى ماهر سامي الذي تلقبه سميرة برامبو السوداني، أغنية المامبو السوداني لسيد خليفة. وأدى رضوان الأسمر "أحبك" لحسين الجسمي، فأشادت سميرة بإبداعه المتكرر في كل ظهور له على المسرح. وفي لحظة إعلان النتائج اختارت سميرة أن يكمل معها في مرحلة نصف النهائيات سندي لطي ورضوان الأسمر.

وانتقلت المنافسة إلى فريق راغب، فغنى ميشال شلهوب "مجبور" لناصيف زيتون. وعلق راغب بالقول أن "هذا الصوت أعتز به، يوفق أحياناً، ولا يوفق في أحيان أخرى"، في إشارة إلى أن ميشال لم يكن في المستوى عينه في المرات الماضية. وأدت دعاء لحياوي "Dangerous Woman" لأريانا غراندي (Ariana Grande)، فأثنى راغب على أدائها وصوتها معتبراً أن مكانها الحقيقي هو خارج العالم العربي متوقعاً لها مستقبلاً عظيماً. أما مهدي عياشي فأدى "ضلي اضحكي" لملحم زين، فوصفت أحلام غناءه بالسهل الممتنع، فيما

اعتبر راغب أن ما يميز المشترك هو السلاسة والهدوء في الغناء. وفي وقت الاختيار، نقل معه إلى المرحلة المقبلة ميشال شلهوب ومهدي عياشي، فيما وعد دعاء لحياوي بأن ترافقه في بعض حفلاته.

أما فريق أحلام، فكانت انطلاقة المنافسة فيه مع رباب ناجد في أغنية "J’en ai Marre" لأسماء لمنور، فاعتبرت راغب أن المشتركة نجحت في تقديم لون مميز، لم نلمسه منها طيلة الفترة الماضية، فيما وصفت أحلام صوتها بصوت السحاب. وأدت عيدة Drunk in love لبيونسيه (Beyoncé)، وكانت إشادة من أحلام وبقية المدربين بصوتها. وكانت إيمان عبد الغني آخر من غنى في هذا الفريق، حيث أدت "اسمعوني" للراحلة وردة، وتأثرت أحلام بغنائها، واصفة إياها بفنانة واثقة من صوتها وقدراتها. وقد اختارت أحلام أن ينتقل معها إلى نصف النهائيات رباب ناجد وإيمان عبد الغني.

أما مسك الختام فكان مع فريق حماقي، والبداية مع حفيظة فالكو في أغنية "بنت أكابر" لأصالة، فأثنى حماقي على أدائها، ثم جمع فهد مفتخر في غنائه بين الشرقي والغربي، فأدى Impossible لجيمس آرثر (James Arthur)، و"يا منعنع" لمصطفى حجاج، فأشاد حماقي على كيفية انتقاله بين الأغنيتين الغربية والشرقية، لافتاً إلى أن "وجود فهد في فريقي يطمئنني". وجمعت يمان الحاج أيضاً بين الغربي والشرقي "The Windmills of your mind" لمايكل لوغران (Michel Legrand)، و"لا بداية ولا نهاية" لهبة طوجي، واعتبر حماقي أن يمان أثبتت أن ما زال لديها الكثير لتقدمه على هذا المسرح. واختار حماقي لينتقل معه إلى الأسبوع المقبل فهد مفتخر ويمان الحاج

Advertisements