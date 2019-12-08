إنجي المقدم في مواجهة فنية مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" يستضيف غداً الإثنين الدكتور عمرو الليثي النجمة إنجي المقدم التي تكشف لأول مرة أسرار وتفاصيل عن حياتها الشخصية التي لا يعرفها أحد عن حياتها الشخصية التي لا يعرفها أحد وتحكي المقدم عن علاقتها بزوجها وأولادها والمشاكل الصعبة التي تواجهها في الفن والحياة، وتوجه أصعب سؤال محرج للدكتور عمرو الليثي . في الفن والحياة، وتوجه أصعب سؤال محرج للدكتور عمرو الليثي . Advertisements كما تواصل الدكتورة هبة قطب الإجابة على تساؤلات المشاهدين حول أسرار العلاقات الزوجية وأهم المشاكل النفسية والجسدية التي يعاني منها الزوجين .

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