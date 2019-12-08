أحمد الفيشاوي برفقة هيفاء وهبي.. والجمهور: "مين دي يا شبح"

نشر النجم أحمد الفيشاوى صورا برفقة هيفاء وهبي من كواليس فيلم "أشباح أوروبا" وذلك عبر حسابه على موقعى التواصل التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "الفيشاوى"على الصور قائلا : "كواليس تصوير فيلم (أشباح أوروبا)"، فيما علق أحد الجمهور "مين ديه يا شبح".
وفيلم "أشباح أوروبا" من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، بيومي فؤاد، باسم سمرة.
وتدور أحداث الفيلم حول فتاة شعبية تعيش فيحي شعبي، ولها شقيقة توأم ولكنها تعيش في أوروبا، ثم تضطر إلى العودة لمصر، لكي تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وذلك لصعوبة كل منهما تحمل الأخرى نتيجة اختلاف الثقافة، لتتوالى الأحداث وذلك في إطار أكشن.
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