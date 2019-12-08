فيديو.. رابح صقر وماجد المهندس يطرحان "عطايا الله"

طرحت شركة "روتانا" ديو جديد يجمع الفنان رابح صقر والفنان ماجد المهندس تحمل عنوان "عطايا الله" وذلك عبر موقع الفيدوهات الشهير اليوتيوب.

"عطايا الله" غناء رابح صقر وماجد المهندس وكلمات وألحان رابح صقر وتوزيع موسيقي مدحت خميس.

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وتقول الأغنية

البل عطايا الله مفاخر و نوماس عز العرب بوسومها ووبرتها لو كثرو الارقام لا ماوصلتها ياما حديناها على سهول واطعاس وياما سرينا ليلة هي سرتها يوم الجزيرة دونها قطع الانفاس تبرك

لنا وعزومنا ما اكسرتها حنا قنيناها والارياق يباس واليوم نقناها وتزهى اشعفتها مرتاعها قفر لبعيدين الارماس ديرة هل التوحيد لا من رعتها في حكم منهو حامي البيد عساس لا استحكمت مولاي حل اشكلتها ومحمد اللي يسقي الضد الاتعاس رؤية بلادي نورها واثمرتها