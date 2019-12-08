طرحت شركة "روتانا" ديو جديد يجمع الفنان رابح صقر والفنان ماجد المهندس تحمل عنوان "عطايا الله" وذلك عبر موقع الفيدوهات الشهير اليوتيوب.
"عطايا الله" غناء رابح صقر وماجد المهندس وكلمات وألحان رابح صقر وتوزيع موسيقي مدحت خميس.
وتقول الأغنية
البل عطايا الله مفاخر و نوماس عز العرب بوسومها ووبرتها لو كثرو الارقام لا ماوصلتها ياما حديناها على سهول واطعاس وياما سرينا ليلة هي سرتها يوم الجزيرة دونها قطع الانفاس تبركلنا وعزومنا ما اكسرتها حنا قنيناها والارياق يباس واليوم نقناها وتزهى اشعفتها مرتاعها قفر لبعيدين الارماس ديرة هل التوحيد لا من رعتها في حكم منهو حامي البيد عساس لا استحكمت مولاي حل اشكلتها ومحمد اللي يسقي الضد الاتعاس رؤية بلادي نورها واثمرتها
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رابح صقر وماجد المهندس يطرحان "عطايا الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.