تامر حسني في أول ظهور مع عمرو الليثي بعد دخوله موسوعة "جينيس"

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي النجم تامر حسني في أول ظهور له عقب حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم، ودخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية. أول ظهور له عقب حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم، ودخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية. ويكشف "حسني" كواليس دخول الموسوعة، وأهم المحطات في حياته التى يعتبرها ملهمة للشباب ودور والدته وزوجته في نجاحه، كما تتطرق الحلقة إلى أحدث مشاريعه الفنية والسينمائية.

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