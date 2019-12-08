تراند اليوم : شاهد.. سعد الصغير في حضن مايا دياب بالسعودية – صورة

نشرت الإعلامية انجي علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب والمطرب الشعبي سعد الصغير وهما يرقصان في أحد المطاعم بالرياض في السعودية.

وظهرت مايا دياب وهي ترقص على اغنية المطربة امينة ” الحنطور” وشاركها سعد الصغير وسط أجواء مشتعلة بحضور ابطال مسرحية لوكاندة الاوباش التي ستعرض في موسم الرياض.

وأطلت مايا دياب ببلوزة وبنطال من قماش الزيبرا مع شعر الأشقر المنسدل على كتفيها.

مسرحية “لوكاندة الأوباش” من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.