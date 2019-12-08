تراند اليوم : شاهد.. رصاصة في وجه الراقصة الحسناء لسبب غريب جدا

واقعة غريبة شهدت الهند، حيث أصيبت راقصة بطلق ناري في وجهها خلال أدائها فقرة في حفل زفاف.

ونقلت الراقصة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة ليتبين للأطباء أن الرصاصة قد أصابتها في الفك، لكن حالتها سرعان ما استقرت وبدأت تتماثل للشفاء.

وحسب محطة “نيوز 24” الهندية، كانت الراقصة هينا البالغة من العمر 22 عاما، ترقص في حفل زفاف ابنة أحد الزعماء القرويين بولاية أوتار براديش الشمالية في الهند، عندما أطلق أحد الحضور النار عليها.

ويظهر مقطع فيديو تفاصيل الواقعة، حيث كانت هينا ترقص رفقة أخريات على أنغام الموسيقى، وعندما أنهى المطرب أغنيته توقفت الراقصة الحسناء عن التمايل بغية أخذ استراحة.

غير أن ذلك لم يعجب بعض الحضور على ما يبدو، فطالبوها بالاستمرار في الرقص دون أن تبالي، مما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليها لتتعرض لإصابة خطيرة في وجهها، فيما أصيب اثنان من أقارب العريس كذلك.