شاهد .. صورة للفنان لطفي لبيب في شبابه بملامح مختلفة تماما

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 06:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان المصري ” لطفي لبيب ” في ريعان شبابه والتي كانت تجمعه مع عددا من نجوم الفن .

حيث ظهر في الصورة الفنان لطفي لبيب مع كلا من الفنانين محمد صبحي وجلال الشرقاوي ونبيل الحلفاوي وسامي فهمي في مرحلة شبابهم .

وبدا لطفي لبيب في الصورة بملامح متغيرة تماما عن شكله في الوقت الحالي والذي اعتاد عليه الجمهور .