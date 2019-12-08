شاهد .. صورة للفنان لطفي لبيب في شبابه بملامح مختلفة تماما

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كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 06:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان المصري ” لطفي لبيب ” في ريعان شبابه والتي كانت تجمعه مع عددا من نجوم الفن .
حيث ظهر في الصورة الفنان لطفي لبيب مع كلا من الفنانين محمد صبحي وجلال الشرقاوي ونبيل الحلفاوي وسامي فهمي في مرحلة شبابهم .
وبدا لطفي لبيب في الصورة بملامح متغيرة تماما عن شكله في الوقت الحالي والذي اعتاد عليه الجمهور .
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