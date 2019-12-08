شاهد .. رقص طلاب في الفصل بوجود المعلمة في مدرسة بكفر الشيخ

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 06:56 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في مصر مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من الطلاب يرقصون ويصفقون في مدرسة فوه الثانوية التابعة لإدارة فوه التعليمية في محافظة كفر الشيخ شمال مصر .
حيث ظهر الطلاب في مقطع الفيديو وهم يرقصون على أغاني المهرجانات بوجود المعلمة داخل الفصل الدراسي وهي تشرح درسا واستمرت بالشرح في ظل ما يحدث ولم تتخذ أي إجراء لردع الطلبة عن فعلهم .
وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والغضب في مصر حول هذا التصرف والمطالبة بمحسابتهم .. وفي أول إجراء رسمي من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ قررت الدكتورة ” بثينة كشك ” وكيل وزارة التربية والتعليم فصل الطلاب الذين اقترفوا هذا العمل 15 يوما حسب اللائحة المقررة لمجازاة الطلاب .
كما قررت مجازاة مدير المدرسة بالخصم 15 يوما ونقل المعلمة من مدرستها إلى مدرسة قريبة حفاظا على مكانته .. وأكدت المديرية رفضها ما قام به الطلاب من عمل يخالف القيم التربوية خلال بيانا رسميا لها .
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