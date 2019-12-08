تفاصيل "بوند 25" المنتظر.. الحبكة وموعد الطرح

يعود "العميل 007" المعروف بجيمس بوند إلى الشاشة الفضية من جديد وللمرة الـ25 في تاريخ السينما بفيلم "لا وقت للموت No Time to Die"، وهذه المرة يدشن حفلة وداع لبطل السلسلة دانيال كريج، وترحيب بالأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك.

"مالك" الذي يظهر للمرة الأول في السلسلة، بدور العميل الشرير "سافين"، يشارك "كريج" بطولة آخر أعماله مع السلسلة الشهيرة، جنبا إلى جنب مع ممثلين كبار مثل جيفري رايتك وليا سيدو.

وعلى الرغم من أننا شاهدنا "بوند" يعتزل في أحدث أعمال السلسلة مع حبيبته الطبيبة مادلين سوان، إلا أن الأمور على وشك أن تأخذ منحنى غير متوقع يغير مجرى الأحداث تماما.

ويستعرض موقع "ميرور" البريطاني في التقرير التالي أهم التفاصيل التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها عن الفيلم الجديد، بما في ذلك موعد صدوره وحبكته.



موعد طرح الفيلم





من المتوقع طرح الفيلم في 2 أبريل/نيسان 2020 ببريطانيا، بعد تأجيل عرضه، إذ كان يُفترض طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن تغييرات في مخرج العمل أدت إلى تأجيله إلى شهر فبراير/شباط، ثم مد فترة التأجيل إلى أبريل/نيسان 2020.

وبعد إصابة بطل العمل البريطاني دانيال كريج قلق البعض من تأجيل طرح الفيلم من جديد، إلا أن شركة الإنتاج أكدت أن الفيلم سيصدر في موعد هذه المرة.



مخرج الفيلم





حل المخرج الأمريكي كاري فوكوناجا محل البريطاني داني بويل، بعد نشوب خلافات بين الأخير وبطل العمل "كريج"، ومنتجة السلسلة باربرا بروكولي، حول الرؤية الإبداعية للفيلم.

وتجنب صناع الفيلم كشف ماهية الخلافات، إلا أن الشائعات تتفاوت ما بين خلافات حول طاقم العمل وحبكة الفيلم، وأخيرا رغبة "بويل" في قتل جيمس بوند في نهاية الفيلم.

Advertisements

قدم المخرج "فوكوناجا" أفلاما مثل "وحوش بلا وطن Beasts of No Nation" للنجم البريطاني إدريس ألبا، وشارك الفيلم في كثير من المهرجانات السينمائية ولاقى إشادة قوية.



طاقم "بوند 25"





يعود "كريج" للمرة ال والأخيرة لتقديم شخصية العميل جيمس بوند، الذي يبدأ الفيلم بقضائه فترة تقاعد هادئة في جمايكا، بعد 5 أعوام من هزيمته الشرير إرنست ستافرو بلوفيلد صاحب الرغبات الاستعمارية الموسعة، والذي ظهر في فيلم "طيف Spectre".

يشارك "كريج" البطولة الفائز بجائزة أوسكار رامي مالك في دور "سافين"، الذي يلعب دور المغامر العبقري صاحب الخطط الشريرة والأدوات التكنولوجية المبتكرة.

تعود الفرنسية ليا سيدو أيضا للقيام بدور البطولة النسائية في دور الطبيبة "مادلين" حبيبة "بوند"، التي تقضي معه فترة الاعتزال بعد إنقاذها من الشرير بلوفيلد، ومن المرجح أن يشهد الفيلم الجديد زواجها رسميا من "بوند".

ويرجح أن يكون للطبيبة مادلين دور مهم في أحداث فيلم "بوند 25"، إذ تبنى أحداث الفيلم على ماضيها السري، ومن المتوقع أن يشهد هذا الفيلم وفاة شخصيتها في السلسلة.

يشهد الفيلم عودة شخصية فيليكس ليتر (جيفري رايت)، بعد غيابه في فيلم "طيف"، إذ يطلب في هذا الجزء مساعدة "بوند" لإيجاد عالم مختفٍ، فيما يلعب الألماني كريستوف والتز دور "بلوفيلد".



حبكة الفيلم





تدور حبكة الفيلم الأساسية حول طلب فيليكس ليتر المساعدة في استعادة عالم واقع تحت يد الشرير "سافين"، ليضطر "بوند" قطع اعتزاله من أجل مساعدة صديقه القديم، وخلال بحثه عن العالم يصطدم بماضي حبيبته "مادلين" الذي يبدأ في الظهور.

صورت أحداث الفيلم في بلدان كثيرة، منها كوبا، لندن، النرويج، وجمايكا.



أغنية الفيلم

يشهد كل فيلم من أفلام سلسلة جيمس بوند أغنية مميزة للجمهور، أشهرها أغنية (Skyfall) للمغنية البريطانية آديل، ومن المتوقع أن تخلفها المغنية دوا ليبا، وسط شائعات باحتمالية أن تكون الأغنية من نصيب إد شيران.

