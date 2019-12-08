"الاختلاط في العمل يُثير الغرائز" منصور الرقيبة يُثير جدلًا في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مقطع فيديو للناشط السعودي منصور الرقيبة جدلًا واسعًا في السعودية إذ تحدّث فيه عن معارضته للاختلاط وعمل الرجال مع السيدات في مكانٍ واحد لمدة طويلة يوميًا، معتبرًا إياه "مثيرًا للغرائز" وهو ما عرّضه لانتقادات كثيرة.

وقال الرقيبة خلال المقطع “أنت يا منصور الرقيبة رجل شهواني وتفكر من زاوية الشهوة، لا ولا كلمة، إذا أنت تداوم مع بنات 6 ساعات في اليوم وغضيت بصرك، لكن طاحت عينك عليهم ولم تتحرك فيك غرائز، فأحسن الله عزاءك في رجولتك، فأنصحك أن تراجع طبيب نفسي ودكتور مسالك".

وتحدّث الرقيبة حول الاختلاط في العمل بين الرجال والنساء، مشددًا على أن الاختلاط طوال 6 ساعات في العمل ولمدة 6 أيام في الأسبوع لن يعطي ثمارًا إنتاجية للعمل كما هو مرجو.

وقال الرقيبة إن وزارة العمل عملت على الفصل بين الرجال والنساء في العمل من أجل الإنتاجية ولراحة الرجال والنساء أكثر وحرية في العمل.

وتصدّرت هاشتاجات "يامنصور_تعالج" و " منصور الرقيبة" قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض وكان من بين التغريدات: "يا منصور تعالج أحسن الله عزاك في رجولتك أنت يا منصور اللي ما تقدر تتحكم بغرايزك وكل أنثى تمر جنبك بتنظر لها نظرة شهوانية معناها لا تروح مجمعات ولا مطاعم ولا مول ولا حتى الحرم أو أي مكان عام مدام حضرتك غرايزك تثور لمجرد مرور أنثى جنبك في العمل معناها بتثور في كل مكان".

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فيما وافقه الرأي كثيرون استنادًا إلى تعاليم الدين الإسلامي الذي وضع معايير محدّدة للاختلاط موضحين أن الرقيبة تكلّم من باب الحفاظ على المجتمع وضوابطه.

إذْ علّق أحد المغردين على حديث المؤثر السعودي قائلًا: "أبدًا ما اخطأ قال الحق اللي اغلب مشاهير الفلس ما يقدرون يقولونه، قال كلام اغلب الشعب معه فيه، جزاك الله الف خير".

ويُعتبر منصور الرقيبة من أحد أبرز المشاهير في السعودية والذي عرف بعد قصة نجاحه حيث كان يعمل موظفًا في ثلاجة الموتى ليصبح بعد ذلك من أثرى شباب المملكة.

وحقّق الرقيبة نجاحًا كبيرًا في مجال المال والأعمال، ويشارك يومياته عبر تطبيق سناب شات مما أكسبه شهرةً إضافيةً.