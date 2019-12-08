محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل بدء تصوير فيلم "الخطة العامية " وموعد طرحه

كشف الفنان الكوميدى محمد عبدالرحمن، نجم «مسرح مصر» الشهير بـ«توتا»، عن أنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد «الخطة العامية» خلال الأسبوع الجارى، متوقعًا أن يعرض فى موسم صيف ٢٠٢٠.

ووقّع «عبدالرحمن» عقد الفيلم منذ أيام، ليشارك الفنان على ربيع بطولة العمل الذى يخرجه معتز التونى، ويؤلفه أحمد عبدالوهاب، وكريم كنز، كما أنه حضر جلسات مع «ربيع» والمخرج والمؤلفين، للوقوف على آخر الملاحظات الخاصة بشخصيته فى الفيلم.

وقال الكوميديان الشاب إنه يجسد شخصية ستفاجئ الجمهور بالكثير من «الإفيهات»، بمشاركة على ربيع، مشيرًا إلى أن اسم الشخصية نفسه «مفاجأة» ويعد «إفيه لوحده».

وأضاف: «لن أفصح عن الاسم لأنه مرتبط بتفاصيل دراما العمل، وكذا اسم شخصية على ربيع»، لافتًا إلىل مشاركة عدد كبير من النجوم فى الفيلم بأدوار أساسية وليس كضيوف شرف، على رأسهم الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة غادة عادل. واعتبر أن التعاون مع هؤلاء النجوم أمر جيد جدًا بالنسبة لصناع العمل، مشيدًا بالتعاون مع المخرج معتز التونى، الذى شجعه بشكل كبير، لأنه «من أبرز المخرجين الذين يستطيعون تقديم أعمال كوميدية مختلفة».

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وذكر أن تصوير أول المشاهد سيكون فى فيلا بمنطقة «المنصورية»، وبعدها سينتقل التصوير إلى عدد من الشوارع المحيطة بالفيلا، مشيرًا إلى أن اسم العمل نهائى لأنه جزء من قصة الفيلم، الذى يعتمد على كوميديا الموقف، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهورين المصرى والعربى.

وعن مشاركته فى موسم الدراما الرمضانى المقبل، قال «عبدالرحمن»: «لم أحسم قرار المشاركة حتى الآن، لكن خلال الأيام المقبلة ستتضح الصورة بشكل أكبر»، مضيفًا: «أركز حاليًا فى المشروعات السينمائية، وأعتقد أن عام ٢٠٢٠ سيكون عامًا سينمائيًا بشكل كبير بالنسبة لى، خاصة لوجود أكثر من عرض جيد أفاضل بينها».

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