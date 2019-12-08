شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مهرجان جرش يلتقى السفير الروسى لبحث المشاركة فى الدورة الـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المدير التنفيذي لـ مهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوى، غليب ديسياتنيكوف، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في مقر السفارة الروسية في عمّان وتناول اللقاء بحث إمكانية المشاركة الروسية في فعاليات مهرجان جرش في الدورة المقبلة للمهرجان بدورته الـ35.

وانتهى اللقاء على استضافة فرقة باليه لكون تلك الفرقة تؤدى أجمل العروض على مستوى العالم وتمسكها الصارم بتقاليد الباليه الروسي العريقة، وحرصها على جميع التفاصيل التقليدية لهذا الفن، بما في ذلك عناصر الديكور والإضاءة والأزياء، بالإضافة إلى المستوى المبهر من أداء المجاميع والصوليستات على حد سواء، والتي يؤديها خريجو أكاديمية "آ.ي.فاغانوفا" للباليه الروسي في بطرسبورج.

بدوره أشاد سفير روسيا الاتحادية غليب ديسياتنيكوف لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بالعلاقات المميزة بين البلدين، مثمنًا سعي المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي على التنوع في فعاليات المهرجان من خلال مشاركة فرق عالمية في المهرجان بهدف إتاحة المجال لرواد المهرجان بالاطلاع على ثقافة وحضارة الآخر.