شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تكشف آخر طلب طلبته من والدها قبل رحيله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إيمى طلعت زكريا، عن آخر طلب طلبته من والدها قبل وفاته، ومتعلق بعيد ميلادها.

وقالت إيمى فى لقاء لها على برنامج "عرب وود" والذى يذاع على قناة روتانا :"أنا عيد ميلادى يوم 22 أكتوبر، وبابا توفى يوم 10 أكتوبر، فبسأله أقوله هنعمل عيد ميلادي السنة دي فين، وقاعدين بنهرج فأبتسم كده فقالى ما بلاش عيد ميلاد السنة دي".

وحرصت الفنانة إيمى طلعت زكريا على زيارة قبر والدها، برفقه شقيقها عمر، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر عمر صورة مع شقيقته إيمى أمام قبر والدهما عبر حسابه على إنستجرام.

ووجه عمر رسالة مؤثرة لشقيقته قائلا، "عيد ميلادك السنة دى مختلف عشان بابا مش موجود ربنا يقدرنى وأبقى سند وضهر ليكى فى حياتك أنا عارف إنى مش هقدر أعمل اللى كان بيعمله بس اوعدك إنك أنتى وأمى ومراتى فى رقبتى ليوم الدين ويا رب أقدر أبقى سند ليكوا كل سنة وأنتى جميلة كل سنة وأنتى نقية كل سنه وانتي طيبة".