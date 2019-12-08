شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نبوى يشيع جثمان والدته من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع السيناريست محمد نبوى، جثمان والدته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر، اليوم الأحد، بعد أن رحلت عن عالمنا صباح اليوم، ولم يتم تحديد موعد تلقى العزاء فى الراحلة.

وانتهى نبوى مؤخرًا من كتابة مسرحية جديدة بعنوان "يا تصيب يا تخيب" للعرض فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وهى بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تألف محمد نبوى وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسى وإخراج محسن رزق.

يذكر أن محمد نبوي شارك في أعمال عديدة منها مسلسل "عائلة زيزو" وفيلما "عوكل" و"تتح" ومسلسل "فيفا أطاطا"، وفيلمي "أسد وأربع قطط" و"سامي أوكسيد الكربون"، وفيلم "القرموطى فى أرض النار"، ومسلسل "فيفا أطاطا".