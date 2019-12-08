شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا وشقاوة لـ ريان رينولدز في أول تريلر رسمى لـ Free Guy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة 20TH Century عن التريلر الرسمي للفيلم الجديد Free Guy، ومن المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في 3 يوليو من العام المقبل 2020، الفيلم الجديد يدور في إطار الكوميديا والدراما.

فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل في بنك أنه في الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

الفيلم من إخراج شون ليفي، ومن تأليف مات ليبرمان، زاك بن.

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كما حرص النجم ريان رينولدز علي الترويج لفيلمه الجديد Underground 6 في كوريا الجنوبية وبالتحديد في العاصمة سيول، حيث لاقي حفاوة في الاستقبال بشكل كبيرهناك.

الفيلم من بطولة ريان رينولدز، بن هاردي، ميلاني لوران، أدريا أرجونا، ديف فرانكو، كوري هوكينز، شوبهام سرف، سيباستيان روش، مانويل جارسيا رولفو، سيتارا عطائي، جيمس موراي، ليئور راز، هيلين كاردونا، بايمان معادي، بهارا جولستاني، ومن إخراج مايكل باي، وتأليف ريت ريس وبول فيرنيك.

ويدورالفيلم الجديد حول ستة من الأغنياء الذين يدعون موتهم، ويقومون بعمل فريق ليتمكنوا من القبض على المحتالين.