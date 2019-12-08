كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 05:56 مساءً - في تصريحات صحفية لها خرجت الفنانة التركية ” توبا بويوكستون ” لتعلن عن رفضها لعرضا تمثيليا قدم إليها لما يحتويه من مشاهد تعري على الرغم من إنها كانت ستتلقى مقابل اشتراكها في هذا العمل مبلغا ضخما .
وأشارت توبا بويوكستون إلى رأيها حول نوعية هذه الأعمال ومشاهد التعري بإنها تشعرها بالإشمئزاز ولا تحب أن يشاهدها الجمهور .
وعلقت توبا على ذلك متسائلة فقالت : ” ألا تخجل من تظهر عارية في الأعمال التمثيلية ؟ ” .
وعن أعمالها في الفترة القادمة كشفت وسائل إعلامية تركية عن خوض توبا بويوكستون لبطولة مسلسل جديد مقتبس عن رواية ” فتاة النافذة “.. على أن يعرض لاحقا على إحدى منصات الانترنت .. ولكنه لم يحدد بعد موعد تصوير العمل .
كانت هذه تفاصيل خبر رغم المبالغ الضخمة التي تعرض عليها .. ” توبا بويوكستون ” ترفض هذا الشئ !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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