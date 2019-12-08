وفاء الكيلاني تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد.

الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة الني نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بظهورها بشعر طويل، حيث كانت قد اعتادت دائما على الظهور بشعر قصير.

وفاء صبغت شعرها أيضا باللون البني الفاتح، كما ظهرت مرتدية عدست على عينيها باللون العسلي، وذلك من أجل الترويج لإحدى ماركات العدسات الملونة التي أصبحت وجهاً إعلانياً لها.

Advertisements

يُذكر أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني كانت قد احتفلت بعقد قرانها على تيم حسن في مايو عام 2017، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية المصرية بعد زوجها السابق طوني مخايل، الذي انفصلت عنه عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما «جودي، وريان».

ذلك في الوقت الذي سبق لتيم وتزوج من الفنانة السورية ديمة بياعة التي انفصل عنها عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات، وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما “فهد وورد”.