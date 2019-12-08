- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد.
الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة الني نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بظهورها بشعر طويل، حيث كانت قد اعتادت دائما على الظهور بشعر قصير.
وفاء صبغت شعرها أيضا باللون البني الفاتح، كما ظهرت مرتدية عدست على عينيها باللون العسلي، وذلك من أجل الترويج لإحدى ماركات العدسات الملونة التي أصبحت وجهاً إعلانياً لها.
يُذكر أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني كانت قد احتفلت بعقد قرانها على تيم حسن في مايو عام 2017، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية المصرية بعد زوجها السابق طوني مخايل، الذي انفصلت عنه عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما «جودي، وريان».
ذلك في الوقت الذي سبق لتيم وتزوج من الفنانة السورية ديمة بياعة التي انفصل عنها عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات، وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما “فهد وورد”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.