بدرية طلبة تعبر عن حبها لإسعاد يونس بـ «تيشيرت» يحمل صورتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية بدرية طلبة، جمهورها بمقطع فيديو، عبرت خلاله عن حبها الشديد للفنانة إسعاد يونس.

بدرية ظهرت، في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي ترتدي تيشيرت طُبع عليه صورة إسعاد يونس.

الفنانة المصرية أوضحت أنها لم تسعى لطباعة صورتها، ولكنه وصلها كهدية من ابنتها “ميادة”، التي قامت بشرائه من أحد المحلات التجارية أثناء تسوقها، وعلقت قائلة: “أجمل هدية في العالم”.

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وأكدت أن ابنتها “ميادة” تعلم مدى حبها لإسعاد، وهو ما دفعها لشراء هذا التيشيرت خصيصًا من أجلها، وعلقت على الفيديو، قائلة: “إسعاد يونس إسعاد العالم”.

الفنانة إسعاد يونس علقت على الفيديو بقولها: “قمرايه يا بداره و الله، انتي نعم الاخت و الصاحبه و الست الجدعه الاصيلة، بحبك قوي قوي”.

وكانت الفنانة المصرية بدرية طلبة قدطمأنت جمهورها مخرا بعدما تعرضت لأزمة صحية شديدة أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث أصيبت بآلام شديدة في الكلية.

بدرية أكدت لجمهورها ان حالتها الصحية تحسنت وأصبحت افضل، ووجهت الشكر لكل جمهورها الذي دعا لها، وحمدت الله على حب الناس لها، كما شكرت زملائها الذين اتصلوا بها.