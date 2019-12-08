شاهد تعديلات أحلام على فستانها في The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار بإطلالتها في حلقة الربع نهائيات من برنامج The Voice.

الفنانة الإماراتية ارتدت فستانا من توقيع المصمم زهير مراد لمجموعته خريف وشتاء 2019/2020، وجاءت ألوانه بين البرتقالي والبنفسجي.

وقد ظهر بوضوح التعديلات التي أدخلتها أحلام على التصميم الأصلي على الفستان لتجعله أكثر احتشاما، حيث كان التصميم الأصلي للفستان قصيرا وكمية الريش فيه أقل مما ظهرت به أحلام.

وكانت المتسابقات في فريق أحلام “رباب ناجد، وإيمان عبدالغني، وعيدة” قد تنافسن في حلقة الربع نهائيات من برنامج The Voice.

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وقدمت المتسابقة المغربية رباب ناجد، أغنية “جونيمار”، للمطربة أسماء لمنور، وعلقت أحلام: “أحبها، ودائما اتواصل معاها، وأبغى أسميها صوت السحاب”، فيما أكدت رباب: “إذا الله أراد وأنجبت بنت هاسميها أحلام”.

وقدمت عيدة من الجزائر، أغنية “dark in love”، للمطربة الأمريكية بيونسيه، وعلقت أحلام: “أول شيء الأغاني الغربية يليق عليكي أكثر، وأنتي متمكنة أكثر في الغربي، حركاتك خفيفة، رائعة”.

وغنت المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني أغنية، “اسمعوني”، للمطربة الراحلة وردة، وعلقت الفنانة أحلام: “صوت رائع تستحق أن تبقى في البرنامج، نجمة كبيرة، عيني دمعت من غناكي”.

واختارت أحلام المتسابقتين رباب ناجد والمصرية إيمان عبدالغني، للتأهل للعروض النهائية، واستبعدت المتسابقة عيدة من الجزائر.