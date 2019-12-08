ماذا قالت أنغام عن نجاح حفلها بموسم الرياض في السعودية؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية أنغام، عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير بالسعودية والذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، وتنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

أنغام، قالت في تصريحاتها لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “والله دا أكيد من حظي، وشيء يشرفني ويسعدني، لأن أنا بنت الأغنية السعودية، وبنت الأغنية الخليجية ومن محبين الاغنية الخليجية والفن الخليجي، وتربيت على الأغنية السعودية”.

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وعن موسم الرياض، قالت: “موسم ناجح ما شاء الله وعامل بهجة ليس في المملكة العربية السعودية بل في الوطن العربوقدمت أنغام خلال الحفل عددا من أبرز أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث منها: “حالة خاصة جدا” “بقول نسياك”، “ولا دبلت”، “هدنة”، “روحي وسنيني”، “أساميك الكتيرة”، “حبايبنا” و”هبدأ من الآخر، و”لا تهجى في كفوفي”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.ي كله”.

أنغام، حققت نجاحًا كبيرًا بحفلها الذي أقيم يوم الخميس الماضي 5 نوفمبر، والذي حضره عددًا كبيرًا من جمهروها من الجنسين، وتصدرت أنغام بعدها منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها النشطاء بأنها تفوقت على الفنانة شيرين عبدالوهاب بحكمتها على المسرح وقوة صوتها.