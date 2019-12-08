نيللي كريم برفقة عدد من النجوم في أول ظهور لها بعد العملية الجراحية وعودتها لمصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة المصرية نيللي كريم، إلى مصر بعد خضوعها لعملية جراحية في أمريكا لإزالة ورم حميد من منطقة الوجه.

نيللي كريم، في أول ظهور لها بعد عودتها لمصر شاركت في حفل العشاء الذي نظمه عمرو منسي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن.

نيللي، نشرت مجموعة صور لها برفقة عدد من النجوم والنجمات عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها مع يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، وبسمة، وبشرى، وأحمد داود، ونجلاء بدر، وإنجي المقدم، وتامر حبيب، وناردين فرج، وبوسي شلبي.

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وكانت نيللي كريم، قد كشفت عن صور لها برفقة الفريق الطبي، الذي أجرى لها الجراحة مؤكدة أنهم أنقذوا حياتها وطمانت جمهورها لعى صحتها بعد خضوعها للجراحة.

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة نيللي كريم على مسلسل لرمضان 2020 يحمل اسم “النصابين” يشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل “اختفاء” الذي عرض في رمضان 2018، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت وإنتاج شركة “العدل جروب”، بطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء.