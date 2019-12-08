رانيا يوسف تكشف سر حفاظها على جمالها ورشاقتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، سر حفاظها على جمالها ورشاقتها وأهم عاداتها اليومية للحصول على هذا القوام.

رانيا يوسف، قالت خلال لقائها في برنامج It’s Show Time، والمذاع عبر فضائية cbc، إن السبب الرئيسي لرشاقتها هو مواظبتها على أداء التمارين الرياضية، وذهابها اليومي للجيم إذا كانت غير مرتبطة بعمل فني.

وأضافت، أن من أهم العوامل التي تحافظ على رشاقة جسدها هو شربها الكثير للمياة حيث أنها تشرب ما يعادل 4 لتر مياة يوميًا، وكذلك ابتعادها عن التدخين مؤكدة أنها تدخن مرة كل شهر، كما أنها تأكل من كل شيء ولكن بكميات قليلة وعلى فترات متقاربة.

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وأوضحت أنها تحب النوم والاستيقاظ مبكرًا، كما أنها تحب مشاهدة الأفلام مع ابنتيها موضحة أن ابنتها الصغرى تميل للتمثيل وشاركت معها في فيلم “أسوار”، بينما تميل ابنتها الكبرى للغناء ولكنها تدرس شيء مختلف تمامًا.

وعن أعمالها الفنية قالت، إنها انتهت من تصوير فيلم “صندوق الدنيا”، مع الفنان خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله”، كما أن فيلم “دماغ شيطان”، سيعرض لها يوم 25 ديسمبر، موضحة أنها تحب تمثيل قصص واقعية.