هنا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس.. وتؤكد: لسة بحبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة، سر انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بعد زواج دام بينهما لأشهر قليلة.

هنا شيحة، قالت خلال لقائها في برنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية “dmc”، إن الفنان أحمد فلوكس بطبعه راجل جدًا، وهي تحبه وتحترمه، وما زال يساعدها في حل مشكلاتها التي تواجهها رغم انفصالهما.

وأضافت: “كل ما في الأمر أننا كزوج وزوجة ما ركبناش مع بعض، كنا بنختلف كتير وبزيادة، وفضلنا أننا نكون أصحاب علشان ما نخسرش بعض”.

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وتابعت: “عندما تكون موضوعي في حياتك، فإنك دائما ما تختار أقل الخسائر، وطالما أننا لم نتفق في حياتنا اليومية، وطالما أننا نحب بعض، فلا داعي لأن نختلق مشكلات أكثر ونظل أصحاب لأن الحياة مش مستاهلة كل هذا الوجع”.

زواج هنا شيحة واحمد فلوكس، جاء بعد قصة حب جمعت بينهما في كواليس مسلسل “نصيبي وقسمتك”، الذي شاركا فيه معًا.

وارتبطا النجمان بعد ظهور العديد من الشائعات حولهما ورغم نفيهما أكثر من مةر وجود علاقة بينهما، وكان عقد قرانهما بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، ومثلما كان خبر زواجهما جاء خبر انفصالهما بعد العديد من الشائعات أيضًا ورغم نفيهما إلا أنهما أعلنا معًا عن انفصالهما بعد شهور قليلة من الزواج.