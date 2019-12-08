إصابة الفنان الشاب ياسين محمد بطل مسلسل «نصيبي وقسمتك» بالسرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان والسيناريست المصري عمرو محمود ياسين، عن إصابة الفنان الساي ياسين محمد، أحد أبطال مسلسل “نصيبي وقسمتك” بالسرطان.

عمرو محمود ياسين، نشر مجموعة صور له ومنها واحدة وهو يتلقى الكيماوي، عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “ياسين محمد شاب صغير من ابطال محاربة مرض السرطان ... شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون ..بكره عنده عمليه. ..ارجوكم تدعوا له بالشفاء”.

”نصيبي وقسمتك” من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي للإنتاج الفني، والمسلسل مجموعة من القصص التي تقوم علي البطولة النسائية وأخرى الرجالية، كما أن هناك قصصًا تعتمد علي البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها فى 45 حلقة.

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العمل عبارة عن حلقات متصله منفصلة وشارك في بطولته هاني سلامة ونيكول سابا، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وهبة مجدي، وهنا شيحة، وأحمد فلوكس، ودنيا عبدالعزيز، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج علي ادريس.

المسلسل حقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرض الجزء الاول منه وطالب بعد الجماهير بان يكون مسلسل ممتد لتنوع القصص الموجودة فيه ومعايشتها للواقع.